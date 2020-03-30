Санта-Моника, США, , 10:59 — REGNUM Игроки PC-версии Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy нашли способ посоревноваться с обладателями консолей. Об этом 30 марта сообщает портал PCGamer.

Как оказалось, PC-игроки могут подключиться к любому консольному серверу игры, зная его IP. Таким образом, в Jedi Academy случайно оказалась реализована функция кросплея.

Сами геймеры отмечают, что играть в Jedi Academy с PC намного удобнее и проще чем с консолей, поэтому обладатели клавиатуры и мыши чаще побеждают в сетевых матчах. Вероятно, в ближайшее время разработчики закроют доступ к этой функции.

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