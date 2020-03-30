Тбилиси, , 10:55 — REGNUM

Данные о распространении нового коронавируса в Грузии, публикуемые на официальном правительственном сайте https://stopcov.ge/ka/, стали меняться чуть ли не ежечасно.

По информации на 10:00 часов, в стране фиксировалось 97 инфицированных, а на 11:30 часов их число увеличилось до 98 человек.

Изменилось и количество граждан, помещенных в карантин. Оно достигло 4978 человек, а это значит, что за последние час-полтора в зоны карантина были доставлены еще 100 граждан. 266 пациентов остаются в стационарах под наблюдением врачей.