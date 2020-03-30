Тбилиси, , 10:53 — REGNUM Процесс производства на хлебопекарных заводах идет бесперебойно, и проблем со снабжением населения хлебом не будет. По информации министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, министр Леван Давиташвили и его первый заместитель Георгий Ханишвили посетили две компании по производству хлеба — ООО «Пури» и «Ипкли» и на месте ознакомились с производственными мощностями и запасами.

«В нынешней сложной ситуации один из важнейших для населения вопросов — это бесперебойное функционирование хлебной индустрии и сохранение цен на хлеб. Мы осуществляем строгий контроль в этом направлении. Мы также активно встречаемся с производителями и импортерами муки и других ингредиентов, чтобы у производства не возникало проблем», — заявил Леван Давиташвили.

По информации министерства, оба предприятия, как и другие компании по выпечке хлеба, работают в 24-часовом режиме. На них максимально соблюдаются рекомендации минздрава и Национального центра по контролю заболеваний, а также требования Национального агентства продовольствия и санитарно-гигиенические нормы. В период действия чрезвычайного положения каждая компания своими силами обеспечивает транспортировку сотрудников.

По данным на 30 марта, в Грузии зафиксировано 97 случаев коронавируса. С 21 марта по 21 апреля в стране введено чрезвычайное положение, но эпидемиологи не исключают, что оно будет продлено и после 21 апреля, до стабилизации ситуации в Грузии и мире в целом.