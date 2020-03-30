Симферополь, , 10:54 — REGNUM Крымчанин, нарушивший режим самоизоляции и заразивший коронавирусом другого человека, попал под уголовное дело. Об этом 30 марта на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции сообщил замначальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин.

«Вчера возбуждено уголовное дело в отношении лица, который не соблюдал установленные требования по самоизоляции и заразил человека», — отметил Смаглин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что половина заражённых коронавирусом крымчан скрыли, что были за границей.

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