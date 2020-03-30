Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM Власти Ленинградской области обеспечат всех школьников, получающих льготное питание, сухим пайком на время дистанционного обучения. Об этом в понедельник, 30 марта сообщает пресс-служба администрации региона.

Обучение в школах Ленинградской области продолжится после весенних каникул в дистанционном режиме.

«С понедельника, 6 апреля все школьники Ленобласти, получающие льготное питание, будут обеспечены сухими пайками», — отмечают в сообщении.

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