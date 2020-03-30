Хараре, , 11:01 — REGNUM С понедельника, 30 марта, жители Зимбабве начали соблюдение полного трехнедельного карантина через 10 дней после подтверждения первого случая заражения коронавирусом в стране. Об этом передает ВВС Africa.

В воскресенье, 29 марта, полиция установила контрольно-пропускные пункты, а в правительстве заявили, что военные, в случае необходимости, готовы вмешаться, чтобы обеспечить соблюдение карантинных мер.

Зимбабвийцы могут быть приговорены к лишению свободы на срок до одного года за нарушение установленного порядка и до 20 лет за ложные сообщения о карантине.

В выходные дни у банков и супермаркетов в столице страны, Хараре, были длинные очереди, поскольку жители страны готовились к карантину. Массовые скопления людей также отмечались автобусных станциях, где жители городов пытались вернуться в свои загородные дома для соблюдения карантина.

Почти все предприятия и рынки должны быть закрыты в течение следующих 21 дней. Во время карантина передвижения, чтобы купить продовольствие и медикаменты, будут ограничены радиусом 5 км, отмечают репортеры.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусом, в том числе один — с летальным исходом.

Жесткие меры, в том числе запрет на продажу алкоголя, были предприняты на фоне опасений, что в случае распространения коронавируса пандемия может привести к разрушению системы здравоохранения страны. Между тем, сотни медицинских работников отказываются выходить на службу, потому что, по их словам, у них нет защитного снаряжения.

Среди жителей существует опасение относительно предстоящих недель. Большинство зимбабвийцев являются неформальными торговцами, выживающими за счет ежедневных доходов. Без сбережений и без возможности заработать, им предстоит трудное время, отметили журналисты.