Барнаул, , 10:46 — REGNUM Просьбу принять всем российским регионам ограничительные меры, аналогичные введенным из-за пандемии коронавируса в Москве и Подмосковье, озвученную главой российского правительства Михаилом Мишустиным, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицински х наук, алтайский общественник Константин Емешин:

«К сожалению, тревога людей сегодня осложняется использованием нечетких терминов, которые используются в «бытовом» смысле. Так, например, используется термин «карантин», но, строго говоря, никакого карантина никто и не вводил.

Или ещё интереснее, когда сообщают, что в Барнауле выявлена первая больная коронавирусом и тут же сообщают, что никаких клинических проявлений не отмечается. Так она больная или не больная, если у ней нет никакой клиники? Кроме того, что при прилете у нее взяли анализы и на 10-й день «Вектор» подтвердил, что у ней есть коронавирус.

Но на подобные вопросы я всегда отвечаю: «От самоизоляции, от двухметровой дистанции и прочих мер самоограничения хуже не будет, а риск подцепить любую заразу уменьшается».

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый в Алтайском случае случай заражения коронавирусной инфекции был выявлен в Барнауле 28 марта. При этом власти региона действительно заявили, что женщину с подтвержденным на десятый день самоизоляции положительным тестом на коронавирус госпитализировали в инфекционную больницу Барнаула, и что симптомы заболевания у пациентки отсутствуют.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса в Москве и Московской области уже введены ограничительные меры, направленные, в том числе и на максимальное сокращение передвижения граждан по улицам. Сегодня, 30 марта, глава российского правительства Михаил Мишустин попросил российские регионы последовать их примеру.

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