Благовещенск, 30 марта 2020, 10:50 — REGNUM Работа пассажирских коридоров через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ временно приостановлена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
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Как пояснили в правительстве, данная мера предупреждения распространения коронавирусной инфекции была введена в связи с нормативными актами, принятыми правительством Российской Федерации. О возобновлении работы пограничного перехода будет сообщено дополнительно.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья рассказал, какое наказание ожидает людей, решивших нарушить правила пребывания на карантине.