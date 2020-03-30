Кустанай, Казахстан, , 10:43 — REGNUM Девять лет лишения свободы получил житель Кустанайской области Казахстана, напавший с ножом на сотрудницу детского сада, сообщает 30 марта издание Tengrinews.kz.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кустанайской области признал мужчину виновным в покушении на убийство. Отбывать наказание злоумышленник отправится в колонию строго режима.

Напомним, 17 сентября 2019 года житель Кустанайской области Казахстана пришел к своей гражданской жене в детский сад в поселке Амангельды. В состоянии алкогольного опьянения на почве ревности он нанес женщине 22 ножевых ранения.