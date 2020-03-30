Стокгольм, , 10:46 — REGNUM В Швеции все трансплантации почек с участием живых доноров были остановлены в результате вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Одной из причин отмены жизненно важных операций является усиливающийся кризис в отделениях интенсивной терапии, где медики работают над сохранением жизни тяжелобольных инфицированных пациентов. Об этом 30 марта сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

По информации журналистов издания, все трансплантации с участием живых доноров были остановлены на всей территории Швеции. Одной из причин является напряженное положение в отделениях интенсивной терапии. Сейчас речь идет пока только о трансплантациях почек, которые теперь временно откладываются, в то время как все другие трансплантации все еще выполняются в обычном режиме.

«Данная группа пациентов может подождать, если они будут находиться на диализе еще три месяца. Это не опасно для пациентов. Тогда, возможно, лучше сделать процедуру через три месяца, чем рискнуть заразиться непосредственно во время послеоперационного курса», — заявил Пер Линднер, глава центра трансплантологии одной из больниц в Гётеборге.

По словам Пер Линднера, все органы, подлежащие трансплантации, проверяются на наличие коронавируса COVID-19 перед их использованием. А организация по обмену органами между странами, Skandiatransplant, принимает только проверенные органы. Тем не менее, пандемия коронавируса привела к тому, что многим пациентам в списке ожидания может потребоваться больше времени для столь необходимой операции.