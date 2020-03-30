Киев, , 10:40 — REGNUM По состоянию на утро 30 марта, на Украине зафиксированы 480 случаев коронавирусной инфекции, сообщил Центр общественного здоровья при минздраве Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

Распределение по возрастным группам выглядит следующим образом: от 0 до 10 лет — 5%, от 10 до 20 лет — 4%, от 20 до 30 лет — 11%, от 30 до 40 лет — 21%, от 40 до 50 лет — 20%, от 50 до 60 лет — 23%, от 60 до 70 лет — 12% и от 70 до 80 лет — 3%.

«Лидерами» по числу заболевших остаются Киев и Черновицкая область — 102 и 75 случаев. Всего из-за болезни скончались 11 человек, шестеро выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Черновицкой области, которая разнесла инфекцию по селу, рассказала об угрозах сжечь дом и на коленях попросила односельчан не убивать её детей.

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