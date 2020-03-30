Сухум, , 10:39 — REGNUM Пациента, госпитализированного в Абхазии с признаками инфицирования коронавирусом, обследовали, и стали известны результаты анализов. Об этом вечером 29 марта сообщает оперативный штаб по защите населения республики от коронавируса.

«Пациент прошел обследование и тест на коронавирус. Как мы и обещали, публикуем результаты теста, которые были получены буквально несколько минут назад — коронавирус не выявлен», — говорится в сообщении штаба.

Ранее сообщалось, что из сухумской больницы в Центральную районную больницу города Гудаута перевели пациента с симптомами похожими на симптомы COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как в Абхазию доставили тесты на коронавирус, 26 и 27 марта проверили 19 человек, которые находились в больнице с подозрением на COVID-19. Во всех случаях подозрения не подтвердились.

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