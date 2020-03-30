Волгоград, , 10:34 — REGNUM Более чем в 2,5 раза увеличилось количество находящихся под наблюдением медиков жителей Волгоградской области. За последние три дня их число выросло с 869 до 2 226 человек, сообщили 30 марта в пресс-службе администрации региона.

Усилить контроль за лицами, находящимися на самоизоляции, прежде всего из числа прибывших из-за рубежа, совместно проживающих и контактировавших с ними людей, поручил 30 марта на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. К нарушителям будут применять все меры ответственности.

«Все наши действия направлены на профилактику, предупреждение, ранее выявление, при обнаружении — локализацию возможных очагов заболевания. Обращаюсь к жителям Волгоградской области и прошу неукоснительно соблюдать все требования оперативного штаба и находиться дома. Необходимо максимально ограничить нахождение в общественных местах. Напоминаю вам: выходные дни — это не время отпуска или каникул, а время, чтобы остаться дома. Это сейчас лучшая защита для вас, ваших семей, родных и близких», — подчеркнул глава региона.

В Волгоградской области официально зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусной инфекции.