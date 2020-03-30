Барнаул, , 10:31 — REGNUM Просьбу принять всем российским регионам ограничительные меры, аналогичные введенным из-за пандемии коронавируса в Москве и Подмосковье, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат экономических наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).

«Понимание приходит только сейчас, когда вирус начал победное шествие по всей стране, поэтому всякие, даже самые жесткие мероприятия уже не будут своевременными. Теперь понятно, что нужно было закрывать границы еще месяц назад вместе с изоляцией целых городов, где возникли первые очаги инфекции.

Опыт западных стран, которые поздно спохватились, а теперь пожинают плоды, доказывает, что строгие карантинные меры необходимы во всех регионах. Противоэпидемические предписания никто из россиян, за малым исключением, игнорировать не собирается, всё дело в недосказанности и расплывчатых формулировках. Я, напротив, вижу, что люди предельно собраны и настроены на сотрудничество в этом вопросе с органами власти. Не вижу никаких оснований подозревать, что будет повсеместный саботаж», — отметил алтайский доктор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса в Москве и Московской области уже введены ограничительные меры, направленные, в частности, на максимальное сокращение передвижения граждан по улицам.

Читайте также: Москву могут «закрыть» после 5 апреля

О том, что примеру столичных властей должны последовать руководители всех российских регионов 30 марта, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Читайте также: Мишустин призвал регионы РФ последовать примеру Москвы по изоляции граждан