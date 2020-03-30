Москва, , 10:30 — REGNUM Сегодня, 30 марта, в Москве после введения мэром Сергеем Собяниным режима самоизоляции из-за коронавируса автомобильные пробки оцениваются в ноль баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс.Пробки».

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Движение транспорта не затруднено ни на улицах столицы, ни на МКАД, ни трассах при выезде из столицы.

Про прогнозам сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность автодорог 30 марта в течение дня составит о баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин ввел домашний режим самоизоляции.

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