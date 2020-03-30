Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM Дежурные группы в детских садах Петербурга открылись для тех семей, где родители вынуждены продолжить работу на «каникулах» с 30 марта по 5 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Дежурные группы открылись в 41 детском саду во всех районах города. В каждой будет не более 12 детей.

В группы могут быть записаны дети сотрудников непрерывно действующих предприятий, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Родители могут обратиться с заявлением через портал комитета по образованию.

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