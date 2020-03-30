Москва, , 10:26 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 марта поддержал принятые в Москве и Московской области меры по ограничению на передвижение населения, попросив другие регионы последовать их примеру.

«В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин подписал поправки к указу об ограничительных мерах по коронавирусу. Согласно нововведениям, с 30 марта в столице требуется веская причина и пропуск для перемещения по городу. Исключениями являются поход в ближайший продуктовый магазин и вынос бытового мусора.

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