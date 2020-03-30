Томск, 30 марта 2020, 10:24 — REGNUM В Томской области производство защитных масок запустили 11 предприятий и ателье. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 марта в областной администрации.
Многоразовые маски томского производства стоят от 22 до 70 рублей. Их шьют из хлопчатобумажной ткани и марли.
Уточняется, что в регионе ещё как минимум три организации планируют начать их производство.
Как сообщало ИА REGNUM, полиция Томской области открыла горячую линию для сообщений о нарушителях карантина.
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