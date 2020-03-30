Томск, , 10:24 — REGNUM В Томской области производство защитных масок запустили 11 предприятий и ателье. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 марта в областной администрации.

Многоразовые маски томского производства стоят от 22 до 70 рублей. Их шьют из хлопчатобумажной ткани и марли.

Уточняется, что в регионе ещё как минимум три организации планируют начать их производство.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Томской области открыла горячую линию для сообщений о нарушителях карантина.

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