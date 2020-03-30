Череповец, Вологодская область, , 10:23 — REGNUM Крупнейший производитель фосфорсодержащих удобрений — компания ФосАгро поддерживает власти Вологодской и Мурманской областей, в их решении ввести жесткий карантинный режим в Череповце, Кировске и Апатитах. Компания также выражает надежду, что режимы максимально препятствующие распространению COVID-19 будут введены в Балакове и Волхове, расположенных в Саратовской и Ленинградской областях соответственно.

С призывом к региональным властям срочно ввести жесткие карантинные и ограничительные меры, близкие к ЧС, в городах присутствия компании для купирования распространения инфекции, ранее обращался Андрей Гурьев.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев заявил о том, что срочное введение жестких карантинных и ограничительных мер городах присутствия компании станет единственно верным решением в текущей ситуации. Поскольку это позволит снизить риски дальнейшего роста заболеваемости в городах и будет способствовать обеспечению бесперебойной работы системообразующих, критически важных для экономики регионов и всей страны предприятий. Компания «ФосАгро» координирует свою деятельность по противодействию коронавирусной инфекции с региональными и городскими штабами и активно участвует в разработке и реализации комплексных профилактических программ в городах присутствия, в том числе в усилении информационных мероприятий по профилактике и борьбе с коронавирусом.

В свою очередь, компания «ФосАгро» принимала и продолжает реализовывать комплексные профилактические меры для борьбы с распространением коронавируса на предприятиях и в городах присутствия. На предприятиях Группы созданы оперативные штабы по борьбе с распространением коронавируса, деятельность оперативных штабов управляется центральным штабом ФосАгро. Руководит работой центрального штаба компании генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. В условиях высокой эпидемической опасности, на предприятиях Группы «ФосАгро» установлен особый режим работы, в связи с их значимостью для обеспечения продовольственной безопасности страны созданы специальные производственные регламенты несения нагрузки под любой сценарий развития эпидемической ситуации и схемы резервирования ключевого персонала, занятого в обеспечении работы производств непрерывного цикла. Все остальные работники заблаговременно переведены на удаленный режим работы.

Работники, задействованные в работе производств непрерывного цикла и обеспечении требований безопасной эксплуатации особо опасных производств, проходят медицинский контроль, в том числе по измерению температуры тела с помощью бесконтактных термометров, им компенсируются расходы на бензин при пользовании личным автотранспортом, закупаются тесты для обследования на короновирусную инфекцию. На проходных установлен интервал между проходящими через турникет работниками, который не должен быть менее 1,5 метров.

Для установки на проходных предприятий закуплены потоковые тепловизоры. На контрольно-пропускных пунктах, в операторских, санитарно-бытовых помещениях проводится регулярная уборка с дезинфицирующими средствами. В административных и бытовых зданиях устанавливаются ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы. Все работники предприятий в полном объеме обеспечены масками. Помимо масок, в резервах предприятий в достаточном количестве имеются респираторы, противоинфекционные костюмы, антисептические и дезинфицирующие средства.

Транспорт, доставляющий сотрудников на смену, обеспечен диспенсерами с обеззараживающими средствами, все водители, кондукторы и пассажиры обязаны находиться в транспорте в медицинских масках. Для снижения заполняемости транспорта на самых массовых маршрутах увеличено количество автобусов.

Компания оказывает помощь медицинским учреждениям в городах присутствия, способствуя повышению их готовности к экстренной работы в условиях пандемии. Для медицинских учреждений городов присутствия закупаются необходимое для борьбы с коронавирусом оборудование и средства защиты. В частности, для Апатитско-Кировской городской больницы закуплены кислородные концентраторы, приобретаются аппараты ИВЛ, большие партии одноразовых шприцев, пробирок для крови и биоматериалов, фильтрующие полумаски, костюмы инфекционной и химической защиты. Прорабатывается вопрос о закупке специальной медицинской мебели, постельного белья, посуды, моющих и дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

Компания приобретает тесты и реактивы для проведения экспресс-тестов. Например, вместе с Российским фондом прямых инвестиций ФосАгро реализует пилотную систему применения новейшей системы экспресс-тестирования. На днях первая партия экспресс-тестов была доставлена в гг. Кировск и Апатиты, где проживают сотрудники горнодобывающих и обогатительных производств компании.

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