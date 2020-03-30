Пермь, , 10:23 — REGNUM В Пермском крае на 30 марта нет новых случаев коронавирусной инфекции. В больницах остаются 11 пациентов, у которых ранее подтверждён коронавирус, а также 49 человек, которые пребывают на карантине. Число госпитализированных за сутки не изменилось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

Отмечен рост только тех граждан, которые отправлены под наблюдение медиков на домашний карантин. Если на 29 марта таких людей числилось 3 496 человек, то на 30 марта их стало 3 755 человек. Все они без симптомов заболеваний, а изолированы из-за контактов с прибывшими из-за рубежа либо из-за того, что сами побывали за границей. У отправленных на домашний карантин граждан взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

Напомним, в Пермском рае лабораторно подтверждено 11 случаев коронавируса. Последний случай зафиксирован 28 марта у мужчины, который прибыл из Испании.