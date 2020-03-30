Магадан, Магаданская область, , 10:31 — REGNUM Первые тесты, взятые у магаданских детей, прилетевших из Лондона, показали отрицательный результат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов, получена информацию из Москвы: тесты на COVID-19, взятые у детей и сопровождающих их взрослый, прибывших из Англии, дали отрицательные результаты.

«Все могут возвращаться домой спокойно. Но режим самоизоляции на 14 дней придётся соблюдать. Следующий тест сдадут на десятые сутки в Магадане», — написал в соцсетях губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, группа учеников гимназии из Магадана в пик пандемии коронавируса уехала на каникулы в Лондон.