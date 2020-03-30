Ташкент, , 10:19 — REGNUM Китайские компании поставили в Узбекистан 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе тепловизоры и медицинские маски, сообщает 30 марта издание «Подробно.uz».

Одноразовые стерильные перчатки, защитные очки, маски для лица и тепловизоры для измерения температуры человека были доставлены в Ташкент самолетом министерства обороны Узбекистана.

Индивидуальные средства защиты раздадут военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, которые контролируют соблюдение карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 марта в Узбекистане выявили 145 случаев заражения коронавирусом. 29 марта семь пациентов выздоровели.

Читайте также: Число заражений COVID-19 в Узбекистане достигло 145