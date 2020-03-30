Сочи, Краснодарский край, , 10:19 — REGNUM Случаи бронирования номерного фонда в Сочи через специализированные сервисы бронирования зафиксированы 29−30 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

По словам директора департамента курортов и туризма Светланы Батяйкиной, фаты бронирования выявила мониторинговая группа, данные переданы в федеральную антимонопольную службу и в прокуратуру города Сочи для принятия мер прокурорского реагирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 28 марта на территории Краснодарского края запрещено бронирование номеров и заселение в гостиницы, пансионаты, санатории. На 27 марта на территории только Сочи находились 52 тыс. туристов, на 30 марта их число составляет около 21 тыс. человек.