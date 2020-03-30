Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM Привычных утренних заторов не наблюдается в северной столице в первый день нерабочей недели.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» уровень загруженности дорог минимален — пробки оцениваются в 1 балл, что крайне нетипично для утра понедельника.

Даже центр города подсвечен зеленым на картах, небольшие затруднения наблюдаются только при съездах с мостов — например, с Университетской набережной на Дворцовый и Благовещенский ‑ и там, где произошло ДТП. Например, на Кольцевой автодороге в сторону проспекта Руставели случилась авария с участием такси.

В социальных сетях эпизоды ДТП обсуждают словами «куда едут все эти люди» и «почему не соблюдают карантин». На это, как правило, поступает ответ о том, что многие продолжают работать, потому что официально карантина в стране никто не вводил. «Карантин только по телевизору. Работодатели плевать хотели на слова президента», — заметил петербуржец Сергей.

Напомним, президент Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля в целях борьбы с распространением коронавируса и призвал граждан сидеть дома.

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