Тбилиси, , 10:17 — REGNUM В созданный по инициативе правительства Грузии фонд по борьбе с коронавирусом — фонд StopCov перечислено уже 16 489 860 лари.

По данным официального правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, перечисления в этот фонд сделали до 70 грузинских компаний и организаций.

Поступления на счет фонда принимаются как в национальной валюте, так и в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Перечисления в лари поступают на единый казначейский счет, а суммы в иностранной валюте — на специальный счет министерства финансов в Национальном банке Грузии.