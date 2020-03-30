Буэнос-Айрес, , 10:15 — REGNUM Всеобщий карантин, введённый в Аргентине 20 марта, продлится до 12 апреля. Такое решение принял президент страны Альберто Фернандес, он объявил о нём на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

Карантин, обусловленный распространением коронавируса нового типа, продлён до окончания Страстной недели, пояснил он. У католиков в текущем году она завершается 11 апреля.

Фернандес отметил, что более 90% жителей страны соблюдали карантин, который изначально был объявлен до 31 марта. Вместе с тем более 23 тыс. человек нарушили режим самоизоляции, правоохранители конфисковали более 3,7 тыс. автомобилей. Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Аргентине 3 марта. К 30 марта заразились 820 человек, скончались 20.

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