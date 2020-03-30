, 10:33 — REGNUM Украинские туристы, вернувшиеся из Вьетнама, прорвали оцепление и разбежались, не желая проходить карантин. Об этом сообщило издание Strana.ua.

В социальных сетях появились видео, на которых видно, как толпа граждан Украины прорывает оцепление и разбегается из аэропорта «Борисполь».

"Нас незаконно удерживают на территории, прорываем», — заявил один из участников событий.

Журналист Виталий Глагола опубликовал видео, на котором запечатлено, как прилетевшие отталкивают людей в костюмах химзащиты, выламывают двери и разбегаются. Один даже кричит «фашисты!» в адрес сотрудников чрезвычайных служб.

Похожая проблема возникла по прилёте украинских туристов с Бали. Людей решили разместить на карантин в отеле «Казацкий», расположенный на печально известном майдане Незалежности в центре Киева. Часть прибывших отправилась в отель, а часть — отказалась покидать самолёт.

«Мы летели с Бали, и только на пересадке в Дохе узнали решения кабмина о принудительной обсервации. В виде постановления это вышло, когда мы сели в самолёт. Никто бы даже на Бали не сел в самолёт, если бы нам сказали о принудительной обсервации. Сейчас в нашем самолёте осталось 30 людей, а в другом 100. Здесь нет ни воды, ни еды. Благо тепло», — рассказал один из участников событий.

В социальных сетях люди, отправившиеся в отель, жалуются на холод и ржавую воду.

«Еда только под дверь. Карцер» — написала одна из туристок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что все граждане, возвращающиеся на Украину из-за границы, будут обязаны проходить принудительный 14-дневный карантин.