30 марта 2020, 10:33 — REGNUM Украинские туристы, вернувшиеся из Вьетнама, прорвали оцепление и разбежались, не желая проходить карантин. Об этом сообщило издание Strana.ua.
В социальных сетях появились видео, на которых видно, как толпа граждан Украины прорывает оцепление и разбегается из аэропорта «Борисполь».
Журналист Виталий Глагола опубликовал видео, на котором запечатлено, как прилетевшие отталкивают людей в костюмах химзащиты, выламывают двери и разбегаются. Один даже кричит «фашисты!» в адрес сотрудников чрезвычайных служб.
Похожая проблема возникла по прилёте украинских туристов с Бали. Людей решили разместить на карантин в отеле «Казацкий», расположенный на печально известном майдане Незалежности в центре Киева. Часть прибывших отправилась в отель, а часть — отказалась покидать самолёт.
В социальных сетях люди, отправившиеся в отель, жалуются на холод и ржавую воду.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что все граждане, возвращающиеся на Украину из-за границы, будут обязаны проходить принудительный 14-дневный карантин.