Джакарта, , 10:14 — REGNUM В Индонезии выявлено 1285 случаев заражения коронавирусом, в то время как 64 человека выздоровели, а 114 скончались, сообщает Antara.

Издание отмечает, что известно о десяти случаях заражения коронавирусом на Бали, о 675 случаях — в Джакарте, об одиннадцати случаях — в провинциях Папуа и Западное Папуа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии приводило данные о 87 погибших от коронавируса в стране.

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