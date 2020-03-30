Абакан, , 10:08 — REGNUM В Хакасии 31 марта — 4 апреля ожидается аномально тёплая погода. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По информации Хакасского гидрометцентра, в указанный период столбики термометров днём поднимутся до +13…+18°С. Это вызовет интенсивное снеготаяние.

Специалисты предупредили, что резкая оттепель может способствовать затоплению пониженных участков местности, автодорог, населённых пунктов склоновым стоком и текущей поверх льда водой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии на 30 марта прогнозируются сильные порывы ветра.

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