Симферополь, 30 марта 2020, 10:09 — REGNUM В Крыму прекратили пропуск граждан РФ через государственную границу России. Об этом ИА REGNUM 30 марта сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Крыму.
По словам специалистов, въезд граждан России в страну будет осуществляться по-прежнему без ограничений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с мерами профилактики коронавирусной инфекции в Крыму ограничили въезд иностранцев и лиц без гражданства.
Об этом: В Крыму закрывают границу с Украиной для иностранцев