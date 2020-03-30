Симферополь, , 10:09 — REGNUM В Крыму прекратили пропуск граждан РФ через государственную границу России. Об этом ИА REGNUM 30 марта сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Крыму.

«Временный запрет введён сегодня в полночь в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации. Исключение составляют граждане РФ, выезжающие в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства», — уточнили в управлении.

По словам специалистов, въезд граждан России в страну будет осуществляться по-прежнему без ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с мерами профилактики коронавирусной инфекции в Крыму ограничили въезд иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом: В Крыму закрывают границу с Украиной для иностранцев