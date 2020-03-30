Пермь, , 10:04 — REGNUM В пермских ЗАГСах во время торжественных бракосочетаний ограничено число гостей. На церемонии могут присутствовать до десяти человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Перми.

Ограничительная мера введена в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Женихам и невестам рекомендуют отложить свадьбы или принять условия карантина — приглашать не более десяти гостей.

В ЗАГСАХ также временно отказались от чествования юбиляров и торжественных регистраций новорожденных.

Напомним, в Пермском крае лабораторно подтверждено 11 случаев коронавирусной инфекции.