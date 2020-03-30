Самара, , 10:08 — REGNUM Дежурные группы организованы в детских садах Самарской области во время нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, в эти группы могут привести своих детей, работники бесперебойных жизнеобеспечивающих производств, экстренных служб, а также муниципальные и государственные служащие, которые работают на этой недели.

Отмечается, что с 27 марта детские сады проводили опрос родителей о потребности в подобных группах для детей. От жителей Самары поступило 744 заявки.

На 29 марта текущего года в Самарской области зарегистрировано 14 случаев заболевания новым коронавирусом.

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