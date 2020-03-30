Сочи, Краснодарский край, , 10:02 — REGNUM Более чем в два раза снизилось число туристов на территории Сочи за выходные 28−29 марта, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

По данным на 27 марта сообщалось о 52 тысячах гостей, остававшихся на курорте. По данным на 30 марта их количество снизилось до 21 тысячи, причём сегодня, 30 марта, планируется отъезд ещё нескольких тысяч гостей.

«Мы благодарны туристам, которые нас услышали, отнеслись с пониманием к ситуации и своевременно изменили свои планы. Мониторинговые группы фиксируют уменьшение количества отдыхающих вдвое. Но теперь перед нами стоит задача наладить работу с частным сектором», — отметила директор департамента курортов и туризма Светлана Батяйкина.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 марта на территории края введён запрет на бронирование номеров и заселение гостей, он будет действовать до 1 июня. Уже заехавшим в гостиницы туристам разрешили остаться на срок бронирования, при этом они должны находиться в режиме самоизоляции.