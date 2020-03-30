Москва, , 10:00 — REGNUM На сегодняшний день нельзя с уверенностью утверждать, что климат напрямую влияет на распространение нового типа коронавируса. Такое заявление сегодня, 30 марта, сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Так, по словам синоптика, например, коронавирус существует в Таиланде, где воздух прогревается до 30 градусов. Инфекционное заболевание также активно распространяется и на Ближнем Востоке, в Турции, в Израиле и в Сирии, где температура уже около 25 градусов.

Вильфанд признался, что не очень верит в прямую зависимость распространения коронавируса от климата, однако, по его словам, исключить полное отсутствие такого влияния тоже нельзя.

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«Я не очень в это верю, пока учёные, медики или биологи не подтвердят, что при такой-то температуре коронавирус ослабляется и распадается», — приводит ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что тёплая погода и солнечный свет мешают распространяться коронавирусу, но пока рано ожидать этого эффекта. По его словам, наиболее благоприятная температура воздуха для распространения коронавирусной инфекции — это 6−8°С.