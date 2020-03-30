Тбилиси, , 09:59 — REGNUM По данным на 10:00 часов 30 марта, в Грузии выявлено 6 новых случаев коронавируса, и общее число инфицированных этим вирусом достигло 97 человек.

По данным официального правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, 18 человек, в том числе 2 детей, уже выздоровели и выписались из больницы.

В режиме карантина находятся 4876 человек, и за минувшую ночь их число возросло на 159 человек. В стационарах под наблюдением остаются 264 пациента.

Напомним, что в двух муниципалитетах Грузии — Марнеули и Болниси — введен карантин, а в регионе Самегрело, граничащем с Абхазией, из-за карантина в Гальском районе, ужесточены ограничения. В частности, ограничено движение муниципального транспорта и введены дополнительные подразделения полиции для контроля за соблюдением установленного режима.