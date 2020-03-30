Якутск, , 10:10 — REGNUM К 15 официально подтверждённым случаям инфицирования коронавирусной инфекцией в Якутии может добавиться ещё один заболевший, об этом на брифинге заявил глава республики Айсен Николаев.

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Под подозрение попала сотрудница больницы № 2 в Якутске, её анализы отправлены в Новосибирск. В соцсетях пишут, что женщина приехала из Москвы.

«У нас официально 15 больных коронавирусом и один анализ на подтверждении в Новосибирске — работницы городской больницы №2. У неё непосредственно контакта с больными не было, поэтому не должно быть случаев заражения больных, но все, кто находится в больнице, сдали анализы. За эти выходные обработано рекордное количество анализов — 752. Все они отрицательные, так что, скорее всего, случай заражения произошёл не в больнице, а в другом месте, но тем не менее с её контактами работают», — сказал в ходе брифинга глава Якутии Айсен Николаев.

Состояние всех больных в Якутии стабильное, и по мнению Николаева на этой неделе будут первые выздоровевшие.

30 марта о своём выздоровлении рассказал гендиректор «ЯТЭК» Андрей Коробов — первый заболевший короновирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинским работникам в Якутии будут доплачивать за борьбу с коронавирусом.