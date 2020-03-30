Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Команда каскадёров из США показала постановочный бой по мотивам франшизы «Ведьмак». Об этом 29 марта сообщило игровое издание Kotaku.

В ролике каскадёры используют минималистичные декорации и мечи из фольги. По «сюжету», Геральт сражается с несколькими стражниками, после чего выходит на дуэль с другим ведьмаком.

Напомним, «Ведьмак» — это серия видеоигр и сериал, основанные на книжном цикле польского писателя Анджея Сапковского. В них рассказывается о приключениях могущественного охотника на монстров по имени Геральт из Ривии.

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