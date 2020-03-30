Рязань, , 09:55 — REGNUM Проработать вопросы дезинфекции улиц поручил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Такую задачу он поставил перед заместителем председателя правительства региона Евгением Беленецким 29 марта в ходе рабочей встречи, сообщает пресс-служба администрации области.

Строгий контроль должен вестись за управляющими компаниями — они обеспечивают дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах. Дополнительную обработку проведут в подъездах тех людей, кто сейчас находится под наблюдением медиков в стационарах и потенциально могут являться носителями коронавируса. К дезинфекции улиц необходимо приступить уже с 30 марта, считает глава региона.

«Это важный шаг, необходимость которого продиктована эпидемической обстановкой. Нужно как можно быстрее приступить к дезинфекции. Определите время, в которое это будет наиболее эффективно. При этом должна быть обеспечена безопасность людей. Им нужно разъяснить определённые правила, в том числе важность обязательного нахождения для этого в закрытых помещениях», — сказал глава региона.

По данным на 30 марта в регионе выявлено три случая заболевания коронавирусной инфекцией у граждан РФ, вернувшихся из туристических поездок в зарубежные страны.