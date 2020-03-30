Тбилиси, , 09:55 — REGNUM В Грузии 30 марта выросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Stopcov.ge.

По информации, представленной на специализированном ресурсе, число заболевших COVID-19 увеличилось до 97. Из них выздоровело за все время 18 пациентов. Кроме того, 4 876 человек находится на карантине, а 264 — под наблюдением медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 марта в Грузии было известно о 91 заболевшем COVID-19. В стране действует чрезвычайное положение. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала готовиться к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза коронавируса: глава Грузии призвала готовиться к ухудшению ситуации