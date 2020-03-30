Краснодар, , 09:51 — REGNUM Второй пациент, у которого было выявлено заражение новым коронавирусом, выздоровел в Краснодарском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 мая в пресс-службе краевой администрации.

Пациент выписан из больницы домой. На данный момент из 17 заболевших COVID-19 14 человек продолжают лечение в больницах Кубани, ещё одна пациентка лечится в Москве.

«Всего на сегодняшний день в медицинские организации обратилось 404 человека с подозрением на COVID-19, в том числе 75 детей. Из них продолжают стационарное лечение 173 человека, включая 50 детей», — уточнили в министерстве здравоохранения края.

В общей сложности на Кубани провели 8 тыс. 954 лабораторных исследования на новую инфекцию. На домашнем карантине находятся 2 тыс. 892 жителя края, 42 человека находятся в обсерваторах.