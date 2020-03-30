Южно-Сахалинск, , 09:59 — REGNUM В столице Сахалина о необходимости соблюдения карантина объявляют по громкой связи на улицах.

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Как сообщило ИА Сахалин. Инфо, горожанам настоятельно рекомендуют сидеть дома. Установленные на улицах громкоговорители работают постоянно.

«Граждане, внимание! В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать режим самоизоляции! Помните, от вас зависит здоровье вас и ваших близких!», — раздаётся из динамиков на улицах города.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине подтверждены 4 случая коронавируса у пациентов, вернувшихся из-за рубежа.