Ёнчхон, , 09:53 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, туша дикого животного была обнаружена в окрестностях уезда Ёнчхон провинции Кёнгидо.

Известно, что это сто семьдесят восьмой случай обнаружения трупов кабанов в окрестностях уезда. В настоящее время число случаев заражения диких кабанов данным вирусом увеличилось до четырехсот шестидесяти.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.