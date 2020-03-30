Пекин, , 09:50 — REGNUM Игрок из Китая создал настоящий магазин в Animal Crossing: New Horizons. Об этом 29 марта сообщил игровой аналитик Даниэль Ахмад на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/ZhugeEX/status/1244356497032777728

Геймер разместил в игре QR-коды своих кошельков в платёжных системах WeChat Pay и AliPay. Теперь «предприниматель» продаёт другим пользователям внутриигровые предметы за реальные деньги.

Напомним, Animal Crossing: New Horizons — это популярная консольная игра в жанре «симулятора жизни». Её релиз состоялся 20 марта 2020 года.

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