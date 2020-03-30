Курган, , 09:49 — REGNUM В Курганской области организована прокурорская проверка сведений СМИ о снятии вдовы ветерана Великой Отечественной войны и труженицы тыла с очереди на предоставление жилого помещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее Ura.ru опубликовало информацию от правозащитника Александра Андрюкова, к которому обратилась вдова ветерана Великой Отечественной войны и труженица тыла Екатерина Исаева.

Труженица тыла проживала в неподобающих условиях в частном доме в Кетовском районе. Её сняли с очереди на предоставление благоустроенного жилья сразу же после переезда к сыну в Курган.

Как пояснили чиновники, Екатерина Исаева после прописки в квартире сына улучшила жилищные условия. В квартире сейчас вместе с нею прописано пять человек и на каждого жильца приходится 16,7 кв. м, что выше нормы на 4 кв. м.

«В связи с утратой оснований, дающих право на получение жилого помещения, Исаева Е.Н. снята с учета граждан в качестве нуждающейся в жилом помещении», — ответили правозащитнику в горадминистрации Кургана.

По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц мэрии Кургана, говорится в сообщении прокуратуры.

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