Омск, , 09:48 — REGNUM Жители Омской области могут бесплатно получить ответы на вопросы, связанные с коронавирусом, позвонив в единый консультационный центр по номеру 8−800−35−04−696. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 марта в областном правительстве.

Звонки принимаются круглосуточно. Работают до 40 операторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области 28 марта были зарегистрированы три первых пациента с коронавирусом.

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