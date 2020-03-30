Москва, , 09:51 — REGNUM Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у сотрудника компании «Северсталь». Об этом 30 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию, полученную в компании.

В «Северстали» подтвердили первый случай заболевания COVID-19. Заболевшими оказались топ-менеджер компании и его супруга, которые приехали в Череповец из Москвы. Они были отправлены в больницу.

Напомним, 27 марта в компании «Северсталь» сообщили, что у них обнаружен сотрудник с подозрением на коронавирус. Заболевшей также оказалась жена этого сотрудника. В компании предприняли все необходимые меры для изоляции заболевших, а также выявлении лиц, которые с ними контактировали.

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