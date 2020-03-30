Ташкент, , 09:47 — REGNUM Правоохранительные органы Узбекистана возбудили уголовное дело по факту проведения свадьбы в Ташкенте во время карантина, сообщает 30 марта издание «Подробно.uz».

По данным органов внутренних дел, 28 марта житель Юнусабадского района Ташкента провел торжества по случаю свадьбы своей дочери. Мужчина нарушил санитарное законодательство республики.

Наказание за нарушение ч. 1, ст. 257−1 УК Узбекистана предусматривает штраф в размере от 11,1 млн сумов до 22,3 млн сумов ($1,17−2,34 тыс.) и ограничение свободы от одного года до трех лет или лишение свободы до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 марта в Узбекистане обнаружено 145 случаев заражения коронавирусом.

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