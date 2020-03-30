Москва, 30 марта 2020, 09:44 — REGNUM Мэру Москвы Сергею Собянину не стоит забывать о том, что запретить гражданам выходить из дома, можно только в режиме чрезвычайного положения. Об этом на своей странице в Facebook 30 марта написал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Делягин отметил, что запретить москвичам выходить из дома можно только в режиме чрезвычайного положения. Также он подчеркнул, что «одичалые феодалы вырастили-таки себе под стать целое поколение, которое даже не подозревает, что есть такая штука — закон».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совфеда РФ Андрей Клишас заявил, что введение режима самоизоляции для всех жителей столицы РФ противоречит статье 55 Конституции РФ, так как ограничение прав и свобод граждан возможно исключительно «в силу федерального закона и в конституционно значимых целях».
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