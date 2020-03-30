Москва, , 09:44 — REGNUM Мэру Москвы Сергею Собянину не стоит забывать о том, что запретить гражданам выходить из дома, можно только в режиме чрезвычайного положения. Об этом на своей странице в Facebook 30 марта написал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Реальная причина запрета выходить на улицу проста. Уничтожившие здравоохранение строители блатного феодализма не способны обеспечить страну масками, не знают о кварцевании и других нормах гигиены. Но зато знают, что при ЧС главные не они, а МЧС — и не хотят делиться властью, — написал Делягин. — Пункт закона, на который ссылается Собянин, не имеет отношения к гражданам. Он касается исключительно деятельности самих властей (это они могут работать в режиме «повышенной готовности»), а не их права ограничивать жизнь граждан».

Делягин отметил, что запретить москвичам выходить из дома можно только в режиме чрезвычайного положения. Также он подчеркнул, что «одичалые феодалы вырастили-таки себе под стать целое поколение, которое даже не подозревает, что есть такая штука — закон».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совфеда РФ Андрей Клишас заявил, что введение режима самоизоляции для всех жителей столицы РФ противоречит статье 55 Конституции РФ, так как ограничение прав и свобод граждан возможно исключительно «в силу федерального закона и в конституционно значимых целях».

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