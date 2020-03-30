Москва, , 09:51 — REGNUM Вынужденный период самоизоляции желательно не проводить исключительно на диване, а разбавлять физической активностью, играми и активными домашними делами. Такие рекомендации дал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, опубликовав их 30 марта на своём телеграм-канале.

Он призвал граждан, находящихся дома, найти в интернете онлайн-курсы с физическими упражнениями, делать растяжку или «планку». Лучше больше стоять, а не сидеть, а также передвигаться по квартире, например, во время беседы по телефону.

«Подойдут также танцы, игры с детьми и активные домашние дела», — отметил замминистра.

Салагай также посоветовал освоить простые техники расслабления, есть побольше обощей и фруктов и следовать другим несложным принципам здорового питания.

Читайте подробнее: Чем заняться на каникулах — все новости о досуге в домашнем режиме