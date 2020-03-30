Краков, Польша, , 09:46 — REGNUM В Польше скончался композитор Кшиштоф Пендерецкий. Об этом 29 марта сообщило министерство культуры Польши в своем официальном микроблоге в Twitter.

Обстоятельства произошедшего не уточняются, однако сообщено, что Пендерецкий умер после продолжительной тяжелой болезни. Также в минкультуры напомнили, что композитор был одним из самых выдающихся музыкантов Польши, профессором и ректором Краковской музакадемии.

В ноябре 2019 года ему исполнилось 86 лет.

Пендерецкий родился в семье адвоката в Польше. С детства он увлекался игрой на фортепиано и скрипке. Уже в ранней юности он самостоятельно организовал оркестр.

С 1955 по 1958 годы музыкант учился в Краковской консерватории у польского композитора Артура Малявского. После консерватории практически сразу он добивается успеха на конкурсе Союза польских композиторов, представив свои экспериментальные произведения. В дальнейшей музыкальной практике композитор активно применял нетрадиционные приемы выражения музыки. Во всем мире он известен за особую технику современной музыкальной композиции — синоризм.

За свою жизнь Пендерецкий написал четыре оперы, хоровые сочинения, восемь симфоний, ряд оркестровых и камерных произведений, инструментальные концерты. Наиболее известными произведениями являются «Плач по жертвам Хиросимы», «Польский реквием», «Страсти по Луке» и «Симфония № 3».